В загородных лагерях отдыха Рождество встретят около 6 тысяч юных петербуржцев

Детей из Северной столицы принимают 27 стационарных лагеря на территории Ленобласти.

В загородных лагерях отдыха зимние каникулы и Рождество встретят около 6 тысяч юных петербуржцев. Об этом 6 января рассказали в пресс-службе правительства Петербурга.

Губернатор города Александр Беглов отметил, что сегодня детям очень нужен активный отдых на свежем воздухе. Отдых организован за счет бюджета Петербурга и с соблюдением всех санитарных требований. Детей из Северной столицы принимают 27 стационарных лагеря на территории Ленобласти, которые прошли проверку Роспотребнадзора.

Петербург оплачивает 60% стоимости путевок детям работающих горожан и воспитанникам спортивных и творческих коллективов.

Бесплатные путёвки на зимние смены в лагеря получили дети-инвалиды, дети-сироты, дети из неполных, многодетных и малообеспеченных семей, дети медиков, которые работают в "красных зонах", подростки, состоящие на учете в органах внутренних дел.

Стало известно, какие лекарства от COVID-19 Москва безвозмездно передала Петербургу.

Фото: Piter.tv