Средства поступили в Боткинскую больницу.

Стало известно, какие лекарства от COVID-19 Москва безвозмездно передала Петербургу. Подробности 6 января рассказала пресс-служба вице-губернатора Олега Эргашева.

В Северной столице окажутся определенные лекарственные препараты, средства индивидуальной защиты и специализированное медицинское оборудование. Город уже получил более 15 тысяч упаковок антибиотиков (включая азитромицин, амоксиклав), 11 тысяч упаковок противовирусных препаратов (фавипиравир, арбидол, коронавир, триазавирин) и 5 тысяч упаковок противовоспалительных средств (парацетамол). Так будет создан дополнительный резерв лекарств, необходимых для лечения пациентов с COVID-19.

Лекарственные средства поступили в больницу имени С.П. Боткина.

Москва безвозмездно поделилась с Петербургом лекарствами от COVID-19. О "новогоднем подарке" от столичных властей рассказал губернатор Северной столицы Александр Беглов. Градоначальник отметил, что в столице был "определенный запас" – поэтому городу на Неве было передано безвозмездно то количество лекарств, которое не хватало Петербургу.

В Северную столицу также отправятся средства индивидуальной защиты некоторое медицинское оборудование – готовятся отправиться несколько автомобилей. Губернатор подтвердил, что Северная столица в будущем тоже будет помогать Москве.

Фото: Piter.tv