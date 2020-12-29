В Северную столицу также отправилось некоторое медицинское оборудование.

Москва безвозмездно поделилась с Петербургом лекарствами от COVID-19. О "новогоднем подарке" от столичных властей рассказал губернатор Северной столицы Алекснадр Беглов, передает 5 января пресс-служба Смольного. Градоначальник отметил, что в столице был "определенный запас" – поэтому городу на Неве было передано безвозмездно то количество лекарств, которое не хватало Петербургу.

Беглов особо отметил, что они с мэром Москвы Сергеем Собяниным – "хорошие друзья" и всегда помогают друг другу.

В Северную столицу также отправилось некоторое медицинское оборудование – готовится отправиться несколько автомобилей. Губернатор подтвердил, что Северная столица в будущем тоже будет помогать Москве.

Ранее стало известно, что более 7 тысяч горожан привито от COVID-19 в Петербурге.

Фото: Piter.tv