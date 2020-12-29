Более 7 тысяч горожан привито от COVID-19 в Петербурге

Более 7 тысяч горожан привито от коронавируса в Петербурге. Об этом рассказал губернатор города Александр Беглов во время визита в поликлинику №56 на Пражской улице во Фрунзенском районе.
Градоначальник напомнил, что в первую очередь в Северной столице от COVID-19 прививают медицинских работников, учителей, сотрудников силовых ведомств. С конца декабря открыта запись для вакцинации пожилых людей. Беглов заявил, что в городе отлажена схема амбулаторной помощи пациентам с коронавирусом. На каждого из врачей приходится порядка 25-30 пациентов в смену.
Город закупил для поликлиник новые автомобили, все необходимые средства защиты для медиков, лекарства, которые доставляют пациентам. Также по единому номеру 122 организован прием вызовов врачей из поликлиник и "скорой помощи"
– приводит слова губернатора пресс-служба правительства Петербурга
Во Фрунзенском районе, куда 5 января приехал губернатор города, работают пять прививочных пунктов. Каждый день в 56-й поликлинике прививают от коронавируса в среднем 30 человек. На 5 января включительно в поликлинике привито 125 человек.
Стало известно, кого больше всего вакцинировали от коронавируса в Петербурге – это оказались медицинские работники. Вакцинация журналистов началась 4 января.
Фото: Piter.tv
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