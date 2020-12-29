В их числе оказался и сотрудник Piter.tv.

В понедельник в Петербурге стартовала вакцинация от COVID-19 сотрудников СМИ, в числе первых добровольцев оказался сотрудник Piter.tv – редактор Олеся Сапожникова.

Перед процедурой оказалось необходимо заполнить специальную анкету пациента, в которой нужно ответить на вопросы о состоянии своего здоровья. Пульсоксиметром журналистам измерили уровень насыщения крови кислородом. Сама вакцинация проходила в поликлинике № 24 Адмиралтейского района, куда доставили 300 доз первого компонента вакцины "Спутник V".

Олеся рассказала, что вакцину начинали открывать после того, как четыре человека из группы уже прошли медосмотр и получили разрешение, а пятый человек только заходил в кабинет на медосмотр. У всех забрали разрешения, оставив памятку о том, как организм может реагировать на препарат, что нужно делать в случае побочных эффектов и чего следует избегать.

В следующий раз за вторым компонентом вакцины придется прийти через 21 день.

В прививочный кабинет запускали по одному человеку. Сам процесс проходил недолго. Укол не чувствуется, было даже неожиданно, что "уже все". Медсестра посоветовала около получаса провести в поликлинике, на случай возможной неожиданной реакции организма. Она также отметила, что в последнее время организм пациентов все реже незапланированно реагирует на прививки, что говорит о том, что медики создают все более безопасные препараты.



Меня вакцинировали около 14 часов дня. К 17 часам вечера чувствую себя как обычно. Место укола не болит, не опухает, все с ним хорошо. Буду следить. Врачи сказали, что побочные эффекты могут проявиться в течение трех дней, но вероятность этого небольшая. Прийти за второй компонентой вакцины нужно будет спустя три недели (25 января). Сказали в случае чего самой "держать руку на пульсе", но предварительно из поликлиники должны за три дня позвонить и напомнить о необходимости ввода второй части вакцины – рассказала Олеся.

Записаться на прививку от коронавируса можно по ссылке.

Тяжелых реакций на прививку от коронавируса в Петербурге не зарегистрировано. Из-за новогодних праздников темпы вакцинации от коронавируса в Петербурге замедлились.

Фото: Piter.tv