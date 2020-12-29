Тяжелых реакций на прививку от коронавируса в Петербурге не зарегистрировано. Об этом сообщается в информационной справке по противодействию эпидемии COVID-19 в городе, распространяемой пресс-службой Смольного.
В Санкт-Петербурге идет прививочная кампания вакциной Гам-Ковид-ВАК производства НИЦЭМ Гамалеи (Спутник V). За все время не зарегистрировано тяжелых реакций на прививку
– сообщили в межведомственном городском координационном совете.
Из-за новогодних праздников темпы вакцинации от коронавируса в Петербурге замедлились. За 2 января 2021 года в городе привито 124 человека.
В новогодние праздники в Петербурге работает 56 пунктов по вакцинации от COVID-19, накануне напомнили в Комздраве. В правительстве уточнили, что всего в городе вакцинировано 6 066 человек, из них 262 полностью закончили цикл вакцинации.
В петербургских больницах осталось 20% свободных коек для больных коронавирусом, заболеваемость коронавирусом за 3 января изменила показатель по другой статистике в Петербурге – также об этом стало известно из сводки правительства города.
Фото: Piter.tv
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