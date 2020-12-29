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Тяжелых реакций на прививку от коронавируса в Петербурге не зарегистрировано
Сегодня, 21:24
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Тяжелых реакций на прививку от коронавируса в Петербурге не зарегистрировано

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Вакцинация в городе продолжается.

Тяжелых реакций на прививку от коронавируса в Петербурге не зарегистрировано. Об этом сообщается в информационной справке по противодействию эпидемии COVID-19 в городе, распространяемой пресс-службой Смольного.

В Санкт-Петербурге идет прививочная кампания  вакциной Гам-Ковид-ВАК производства НИЦЭМ Гамалеи (Спутник V).  За все время не зарегистрировано тяжелых реакций на прививку

– сообщили в межведомственном городском координационном совете.

Из-за новогодних праздников темпы вакцинации от коронавируса в Петербурге замедлились. За 2 января 2021 года в городе привито 124 человека. 

В новогодние праздники в Петербурге работает 56 пунктов по вакцинации от COVID-19, накануне напомнили в Комздраве. В правительстве уточнили, что всего в городе вакцинировано 6 066 человек, из них 262 полностью закончили цикл вакцинации.

В петербургских больницах осталось 20% свободных коек для больных коронавирусом, заболеваемость коронавирусом за 3 января изменила показатель по другой статистике в Петербурге – также об этом стало известно из сводки правительства города.

Фото: Piter.tv

Теги: коронавирус, петербург, прививка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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