В праздники в Петербурге работает 56 пунктов по вакцинации от COVID-19

С конца декабря возможность привиться получили горожане старше 60 лет, не имеющие противопоказаний.

В новогодние праздники в Петербурге работает 56 пунктов по вакцинации от COVID-19. Об этом 3 января напомнили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

В настоящее время прививки в городе получают медицинские и социальные работники, педагоги, сотрудники силовых ведомств и остальные группы населения, часто контактирующие с людьми. Прививки от COVID-19 в ближайшее время получат и представители СМИ.

С конца декабря возможность привиться получили горожане старше 60 лет, не имеющие противопоказаний. Вакцинированием планируется охватить лиц из групп риска: жителей города, страдающих хроническими заболеваниями, которые утяжеляют течение болезни.



Опубликован график работы пунктов вакцинации в новогодние праздники. Записаться можно по телефонам регистратур поликлиник.

Накануне стало известно, что в в Петербурге прививки от коронавируса сделали 5 942 человека. 262 человека полностью закончили двухэтапный цикл. По плану, прививку должны получить около 60% жителей города.

На данный момент в Петербурге развернуто 70 пунктов вакцинации, 56 из них будут работать в новогодние каникулы по отдельному графику. Вакцинация продолжается.

Фото: Piter.tv