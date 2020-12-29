В Петербурге вакцину от коронавируса получили почти 6 тысяч человек

262 человека уже завершили двухэтапный цикл.

В субботу, 2 января, в Петербурге прививки от коронавируса сделали 5 942 человека, сообщили в пресс-службе администрации города.

262 человека полностью закончили двухэтапный цикл. По плану, прививку получат около 60% жителей города. На данный момент в Петербурге развернуто 70 пунктов вакцинации, 56 из них будут работать в новогодние каникулы по отдельному графику. Вакцинация продолжается.

Прививки сейчас делают медикам, соцработникам, педагогам, силовикам и другим горожанам, которые много контактируют с людьми. В ближайшее время вакцинацию смогут пройти и представители СМИ.

С 30 декабря вакцину могут получить петербуржцы старше 60 лет, в первую очередь, страдающие хроническими заболеваниями. График работы пунктов опубликован на сайте Смольного.

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Фото: Piter.TV