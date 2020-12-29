Состояние заболевшей Алисы Фрейндлих остается тяжелым

В субботу, 2 января, в Северо-Западном научно-клиническом центре имени Соколова сообщили о состоянии Алисы Фрейндлих. Об этом рассказала "Фонтанка".
Состояние 86-летней артистки стабильно тяжелое, ночь прошла спокойно. Положительной динамики пока нет.
Актрису вместе с дочерью и внучкой госпитализировали с коронавирусом в конце декабря. Алису Фрейндлих поместили в реанимацию, там врачи следят круглосуточно за ее состоянием, обеспечивают кислородом и лекарственной терапией.
Ранее мы писали, что внучка Алисы Фрейндлих проведет Новый год с бабушкой в больнице.
Фото: ВК/ БДТ имени Г. А. Товстоногова
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