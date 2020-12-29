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Состояние заболевшей Алисы Фрейндлих остается тяжелым
Сегодня, 19:40
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smirenny

Состояние заболевшей Алисы Фрейндлих остается тяжелым

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Врачи сообщили об отсутствии положительной динамики.

В субботу, 2 января, в Северо-Западном научно-клиническом центре имени Соколова сообщили о состоянии Алисы Фрейндлих. Об этом рассказала "Фонтанка".

Состояние 86-летней артистки стабильно тяжелое, ночь прошла спокойно. Положительной динамики пока нет. 

Актрису вместе с дочерью и внучкой госпитализировали с коронавирусом в конце декабря. Алису Фрейндлих поместили в реанимацию, там врачи следят круглосуточно за ее состоянием, обеспечивают кислородом и лекарственной терапией. 

Ранее мы писали, что внучка Алисы Фрейндлих проведет Новый год с бабушкой в больнице.

Фото: ВК/ БДТ имени Г. А. Товстоногова

Теги: алиса фрейдлих, коронавирус, состояние алисы фрейндлих
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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