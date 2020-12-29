Состояние заболевшей Алисы Фрейндлих остается тяжелым

Врачи сообщили об отсутствии положительной динамики.

В субботу, 2 января, в Северо-Западном научно-клиническом центре имени Соколова сообщили о состоянии Алисы Фрейндлих. Об этом рассказала "Фонтанка".

Состояние 86-летней артистки стабильно тяжелое, ночь прошла спокойно. Положительной динамики пока нет.

Актрису вместе с дочерью и внучкой госпитализировали с коронавирусом в конце декабря. Алису Фрейндлих поместили в реанимацию, там врачи следят круглосуточно за ее состоянием, обеспечивают кислородом и лекарственной терапией.

Ранее мы писали, что внучка Алисы Фрейндлих проведет Новый год с бабушкой в больнице.

Фото: ВК/ БДТ имени Г. А. Товстоногова