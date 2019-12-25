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Внучка Алисы Фрейндлих рассказала, что Новый год проведет с бабушкой в больнице
Сегодня, 11:44
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nastya960

Внучка Алисы Фрейндлих рассказала, что Новый год проведет с бабушкой в больнице

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Также в больнице будет и дочка актрисы.

Внучка актрисы Алисы Фрейндлих – Анна Тарасова на своей странице в Instagram рассказала, что новогоднюю ночь они с мамой проведут в больнице рядом с бабушкой.


Девушка написала, что уверена, что всё будет хорошо. И её дочке Соне нужны здоровые мама, бабушка и прабабушка. Анна Тарасова написала, что совсем скоро они снова все будут обниматься и целоваться.

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих была госпитализирована в МСЧ №122 25 декабря с коронавирусом. Ее состояние остается стабильно тяжелым.

Фото: Instagram/ @annatarasova

Теги: алиса фрейндлих, коронавирус
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Картина дня,

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