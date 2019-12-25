Внучка Алисы Фрейндлих рассказала, что Новый год проведет с бабушкой в больнице

Также в больнице будет и дочка актрисы.

Внучка актрисы Алисы Фрейндлих – Анна Тарасова на своей странице в Instagram рассказала, что новогоднюю ночь они с мамой проведут в больнице рядом с бабушкой.



Девушка написала, что уверена, что всё будет хорошо. И её дочке Соне нужны здоровые мама, бабушка и прабабушка. Анна Тарасова написала, что совсем скоро они снова все будут обниматься и целоваться.



Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих была госпитализирована в МСЧ №122 25 декабря с коронавирусом. Ее состояние остается стабильно тяжелым.

Фото: Instagram/ @annatarasova