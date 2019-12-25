Госпитализированная Фрейндлих находится в стабильно тяжелом состоянии

В больнице отметили, что было упущено время и около недели Алиса Бруновна лечилась дома.

Как сообщили в МСЧ №122, состояние актрисы Алисы Фрейндлих стабильно тяжелое. Она находится не на ИВЛ, но на данный момент нет ни улучшения, ни ухудшения.

Хотя начала она болеть несколько дней назад с очень незначительным поражением, но наступило резкое ухудшение. МСЧ №122

В больнице отметили, что было упущено время и около недели Алиса Бруновна лечилась дома самостоятельно и за это время ее состояние ухудшилось.

Народная артистка СССР была госпитализирована в МСЧ №122 в минувшую пятницу, 25 декабря, с коронавирусной инфекцией.

Фото: ВК/ БДТ имени Г. А. Товстоногова