Госпитализированная Фрейндлих находится в стабильно тяжелом состоянии

Как сообщили в МСЧ №122, состояние актрисы Алисы Фрейндлих стабильно тяжелое. Она находится не на ИВЛ, но на данный момент нет ни улучшения, ни ухудшения.
Хотя начала она болеть несколько дней назад с очень незначительным поражением, но наступило резкое ухудшение.
МСЧ №122
В больнице отметили, что было упущено время и около недели Алиса Бруновна лечилась дома самостоятельно и за это время ее состояние ухудшилось.
Народная артистка СССР была госпитализирована в МСЧ №122 в минувшую пятницу, 25 декабря, с коронавирусной инфекцией.
Фото: ВК/ БДТ имени Г. А. Товстоногова
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