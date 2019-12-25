В БДТ рассказали о состоянии Алисы Фрейндлих

В настоящий момент актриса получает интенсивную терапию под постоянным контролем врачей.

В БДТ имени Товстоногова прокомментировали информацию о заболевании актрисы Алисы Фрейндлих. Piter.TV сообщили, что ародная артистка СССР Алиса Бруновна Фрейндлих 25 декабря была госпитализирована в клиническую больницу № 122 им. Л. Г. Соколова ФМБА России.

У актрисы диагностировали коронавирус. В настоящий момент актриса получает интенсивную терапию под постоянным контролем врачей, в связи с чем и находится в реанимационной палате. Состояние Алисы Фрейндлих стабильное.

Изначально один из представителей пресс-службы театра отказался давать какие-либо комментарии на данный счет.

Фото: ВК/ БДТ имени Г. А. Товстоногова