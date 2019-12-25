Алиса Фрейндлих попала в больницу в Петербурге

Актриса, предположительно, лежит в Клинической больнице №122.

Петербургский историк, исследователь архивов Константин Богуславский сообщил на своей странице в Facebook, что актриса Алиса Фрейндлих заболела коронавирусом и пневмонией.

Константин Богуславский отметил, что узнал эту информацию от друзей из БДТ. Актриса, предположительно, лежит в Клинической больнице №122.

Piter.TV связался с пресс-службой БДТ, где нам сказали, что никаких комментариев на этот счет давать не будут, потому что "стыдно таким интересоваться".

Фото: Facebook/ Константин Богуславский