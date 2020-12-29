Заболеваемость коронавирусом за 3 января изменила показатель по другой статистике в Петербурге

В сравнении с аналогичным прошлой недели показатель упал более чем на 50%.

Заболеваемость коронавирусом за воскресенье изменила показатель по другой статистике в Петербурге – за воскресенье госпитализировали 1579 человек. Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 3 января, распространяемой пресс-службой Смольного.

В сравнении с аналогичным прошлой недели показатель упал более чем на 50% – 3492 пациента по данным на 27 декабря.

По данным федерального штаба, на 3 января в Петербурге было выявлено 3738 новых случаев коронавируса и зарегистрировано 80 смертей. Всего в стране подтверждено 504 смерти от болезни. Из больниц были выписаны 19 847 пациентов в РФ: среди них – 906 человек в городе. В показателе выздоровевших данные межведомственного городского координационного совета по противодействию распространения COVID-19 совпадают.

Фото: Piter.tv