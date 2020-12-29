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В Петербурге зафиксировано 3738 случаев COVID-19 за сутки
Сегодня, 11:00
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В Петербурге зафиксировано 3738 случаев COVID-19 за сутки

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Всего зарегистрировано 80 новых летальных случаев.

За прошедшие сутки в РФ подтвердили 24 150 COVID-19 в 84 регионах, в том числе -  2 613 (10,8%) случаев без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с COVID-19 (ИЦК).

В Петербурге было выявлено  3738 новых случая коронавируса и зарегистрировано 80 смертей. Всего в стране подтверждено 504 смерти от болезни.

Из больниц были выписаны 19 847 пациентов в РФ: среди них -  906 человек в Петербурге.

Ранее мы рассказали о том, что в Петербурге вакцину от коронавируса получили почти 6 тысяч человек.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, коронавирус в петербурге, новые случаи коронавируса, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Картина дня,

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