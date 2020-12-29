В петербургских больницах осталось 20% свободных коек для больных COVID-19

Кроме того, обновление случилось в больнице имени Семашко.

В петербургских больницах осталось 20% свободных коек для больных коронавирусом. Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 3 января, распространяемой пресс-службой Смольного.

В городе развернуто достаточное количество инфекционных коек, оборудованных всем необходимым. На сегодняшний день свободно 20% от всего инфекционного коечного фонда для лечения COVID-19 и пневмоний – сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространения COVID-19

Кроме того, обновление случилось в больнице имени Семашко. При Городской больнице №38 начал работу Центр компьютерной диагностики. Новый томограф установлен в рамках национального проекта "Здравоохранение".

Заболеваемость коронавирусом за 3 января изменила показатель по другой статистике в Петербурге.

Фото: Piter.tv