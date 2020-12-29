В петербургских больницах осталось 20% свободных коек для больных COVID-19

В петербургских больницах осталось 20% свободных коек для больных коронавирусом. Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 3 января, распространяемой пресс-службой Смольного.
В городе развернуто достаточное количество инфекционных коек, оборудованных всем необходимым. На сегодняшний день свободно 20% от всего инфекционного коечного фонда для лечения COVID-19 и пневмоний
– сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространения COVID-19
Кроме того, обновление случилось в больнице имени Семашко. При Городской больнице №38 начал работу Центр компьютерной диагностики. Новый томограф установлен в рамках национального проекта "Здравоохранение".
Заболеваемость коронавирусом за 3 января изменила показатель по другой статистике в Петербурге.
Фото: Piter.tv
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