В городе продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции.

Из-за новогодних праздников темпы вакцинации от коронавируса в Петербурге замедлились. Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 3 января, распространяемой пресс-службой Смольного.

За 2 января 2021 года в городе привито 124 человека.

В новогодние праздники в Петербурге работает 56 пунктов по вакцинации от COVID-19, накануне напомнили в Комздраве. В правительстве уточнили, что всего в городе вакцинировано 6 066 человек, из них 262 полностью закончили цикл вакцинации.

В настоящее время прививки в городе получают медицинские и социальные работники, педагоги, сотрудники силовых ведомств и остальные группы населения, часто контактирующие с людьми. Прививки от COVID-19 в ближайшее время получат и представители СМИ.

С конца декабря возможность привиться получили горожане старше 60 лет, не имеющие противопоказаний. Вакцинированием планируется охватить лиц из групп риска: жителей города, страдающих хроническими заболеваниями, которые утяжеляют течение болезни.

Фото: Piter.tv