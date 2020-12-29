Об этих и других новостях рассказали в Смольном.

Стало известно, кого больше всего вакцинировали от коронавируса в Петербурге – ими оказались медицинские работники. Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 4 января, распространяемой пресс-службой Смольного.

Так, по данным на воскресенье, в городе от коронавируса вакцинировали 6 269 человек, среди которых 262 закончили двухэтапный цикл вакцинации полностью. Больше всего среди петербуржцев получили вакцину медработники (2634 человека), потом идут педагоги (1999 человек).

Комитетом по здравоохранению в 2021 году заключен новый договор для транспортировки пациентов на КТ-исследование на такси в амбулаторные центры. Номер для вызова сохраняется – 329-00-00. – отмечается в справке.

Кроме того, 4 января началась вакцинация сотрудников СМИ. Об этом Piter.tv сообщил отдельно.

Фото: Piter.tv

