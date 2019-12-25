В Ленобласти 3-летний ребенок выпал из окна второго этажа

В Следственном комитете призвали родителей не оставлять детей одних, также им посоветовали купить специальные замки на окна.

В Волховском районе Ленобласти трехлетний ребенок выпал из окна. Об этом сообщили в региональном управлении СК РФ.

Ребенок с травмами поступил в больницу 22 июня. Во время проверки установили, что ребёнок опёрся на москитную сетку и выпал из окна квартиры на втором этаже. Он получил травмы. Следователями проводится проверка.

В Следственном комитете призвали родителей не оставлять детей одних, также им посоветовали купить специальные замки на окна.

Накануне спасатели сняли с подоконника открытого окна 5-летнего ребёнка в Колпино.

Фото: Piter.tv