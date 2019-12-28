В Тамбовской области мужчина поджег квартиру с женой и тремя маленькими детьми

Женщина и дети выжили, с ожогами и отравлением угарным газом доставлены в больницу.

В Тамбовской области ранее судимый глава семьи поджег свою квартиру, в которой была жена и трое детей.

Следственные органы СКР по Тамбовской области сообщают, что по факту пожара, в котором пострадали 30 летняя женщина и трое детей в возрасте 7, 10 и 12 лет, возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство". В преступлении подозревается 31-летний супруг пострадавшей женщины.

По версии следствия, в ночь на 29 октября ранее судимый мужчина в алкогольном состоянии поджег свою квартиру в двухквартирном доме в городе Котовск. После содеянного с места преступления скрылся. Жена и дети выжили, с ожогами различной степени тяжести находятся в больнице.

Сейчас следствие выясняет все обстоятельства преступления, а также устанавливается местонахождение главы семьи.

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