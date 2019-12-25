Под Уфой в пожаре погибли родители и маленький ребенок

Пожар произошел в небольшом дачном домике.

В Уфе в садовом домике сгорели заживо молодые родители и их ребенок.

ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС Башкирии сообщает, что пожар произошел в бревенчатом дачном домике 4 на 4 в садовом товариществе. Пожар начался сразу после полуночи. Когда прибыло первое подразделение пожарных, дом горел открытым огнем по всей площади. Пожар полностью удалось потушить спустя 3 часа.

При ликвидации пожара в доме были обнаружены тела мужчины 1990 года рождения, его жены 1994 года рождения и их ребенка 2015 года рождения.

По факту гибели 3 человек на пожаре возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

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