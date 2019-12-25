В Башкирии полицейский застрелил волка, который напал на 3 человек

Убитого волка передали ветеринарам.

Полицейский в башкирском селе застрелил агрессивного волка.

На 60-летнего жителя села Азнагулово во дворе своего дома напал волк. Мужчина получил рану ноги, но смог вырваться и спрятаться в доме, откуда позвонил в полицию и сообщил о нападении хищного зверя.

На вызов приехал участковый уполномоченный лейтенант полиции Азат Галимов. Пока он осматривал деревню, выяснилось, что от хищника пострадала 44-летняя женщина. У нее поврежден глаз, переломы и рваные раны, также пострадал и ее спутник.

Вскоре Галимов увидел волка, который снова пытался напасть на людей. Участковый застрелил животное из табельного оружия. Волка передали ветеринарам, пострадавшим оказывается помощь.

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Фото: Pixabay