В Башкирии в самодельной кроватке скончался 9-месячный младенец

Малыш застрял между перекладинами и погиб.

В Благоварском районе возбуждено уголовное дело по факту смерти 9-месячного младенца в результате несчастного случая, сообщают следственные органы СКР по РБ.

Трагедия произошла в ночь на 30 октября в одном из сёл Башкирии. Мать 9-месячного малыша рано утром обнаружила его без признаков жизни в своей кроватке. Женщина вызвала скорую и полицию. Выяснилось, что младенец спал в самодельной кроватке, и ночью его голова оказалась зажата между боковым бортиком и основанием.

Младенец скончался от сдавливания органов шеи. Сейчас кроватка находится на экспертизе. Изучаются условия проживания погибшего ребенка в данной семье.

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Фото: СУ СК РФ по РБ