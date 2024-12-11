В СК РФ проводят проверку по факту гибели новорожденного в Низино

У матери младенца начались преждевременные роды.

В Ломоносовском районе следователи устанавливают обстоятельства гибели новорожденного, сообщили в СУ СК РФ по Ленобласти.

Тело младенца нашли в помещении бани в Низино. Напомним, у его 30-летней матери начались преждевременные роды на 34-й неделе беременности. У нее была двойня. Второй ребенок жив, он родился до приезда скорой помощи.

В семье есть также шестилетний сын, они не состоят на учетах. Труп новорожденного направили в морг.

Ранее мы рассказывали о том, что в Янино семилетняя девочка скончалась после простуды.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти