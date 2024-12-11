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В СК РФ проводят проверку по факту гибели новорожденного в Низино
Сегодня, 10:50
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В СК РФ проводят проверку по факту гибели новорожденного в Низино

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У матери младенца начались преждевременные роды.

В Ломоносовском районе следователи устанавливают обстоятельства гибели новорожденного, сообщили в СУ СК РФ по Ленобласти. 

Тело младенца нашли в помещении бани в Низино. Напомним, у его 30-летней матери начались преждевременные роды на 34-й неделе беременности. У нее была двойня. Второй ребенок жив, он родился до приезда скорой помощи. 

В семье есть также шестилетний сын, они не состоят на учетах. Труп новорожденного направили в морг. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Янино семилетняя девочка скончалась после простуды. 

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти

Теги: низино, погиб младенец, следователи
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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