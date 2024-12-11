В Ленобласти во время преждевременных родов младенец упал в выгребную яму туалета

Женщина была беременна двойней, роды начались в уличном туалете.

Жительница Ломоносовского района Ленинградской области родила ребенка в уличном туалете, младенец утонул в нечистотах. Об этом сообщили в АН "Оперативное прикрытие".

В родильный дом 12 февраля привезли роженицу с младенцем. Женщина была беременна двойней, она рассказала, что первый её ребенок утонул в уличном туалете, так как у неё начались преждевременные роды.

По предварительной информации правоохранителей, у 30-летней женщины начались преждевременные роды на 34-й неделе беременности. Жительница Ленобласти родила первого мальчика в уличном туалете. Новорожденный упал прямо в выгребную яму, позднее тело ребенка достал оттуда отец. Второй ребенок родился до приезда скорой помощи, он жив.

У супругов есть еще один сын, ему 6 лет. Семья не состоит ни на каких учетах.

По факту случившегося проводится проверка, труп младенца направлен в морг.

Фото: Piter.tv