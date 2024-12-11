В Янино семилетняя девочка скончалась после простуды

По словам 36-летней матери погибшей, дочь заболела 6 февраля и она самостоятельно ее лечила.

В Янино во Всеволожском районе Ленобласти семилетняя гражданка Узбекистана простудилась в неотапливаемом доме и скончалась. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Предварительно, ночью 11 февраля девочку госпитализировали в районную больницу с воспалением гортани и трахеи. Ближе к вечеру того же дня ребенок умер.

По словам 36-летней матери погибшей, дочь заболела 6 февраля и она самостоятельно ее лечила. Дом семьи не отапливается, в нем проживают еще трое детей. Всех их доставили во Всеволожскую больницу.

Женщину и 40-летнего отца забрали в отдел полиции, на них составлены протоколы о нарушении миграционных правил. Тело девочки направили в морг для установления причины смерти.

Ранее мы рассказывали о том, что врачи Педиатрического университета спасли жизнь восьмилетней девочке из Ленобласти.

Фото: Piter.TV