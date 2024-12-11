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В Янино семилетняя девочка скончалась после простуды
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В Янино семилетняя девочка скончалась после простуды

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По словам 36-летней матери погибшей, дочь заболела 6 февраля и она самостоятельно ее лечила.

В Янино во Всеволожском районе Ленобласти семилетняя гражданка Узбекистана простудилась в неотапливаемом доме и скончалась. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Предварительно, ночью 11 февраля девочку госпитализировали в районную больницу с воспалением гортани и трахеи. Ближе к вечеру того же дня ребенок умер. 

По словам 36-летней матери погибшей, дочь заболела 6 февраля и она самостоятельно ее лечила. Дом семьи не отапливается, в нем проживают еще трое детей. Всех их доставили во Всеволожскую больницу. 

Женщину и 40-летнего отца забрали в отдел полиции, на них составлены протоколы о нарушении миграционных правил. Тело девочки направили в морг для установления причины смерти. 

Ранее мы рассказывали о том, что врачи Педиатрического университета спасли жизнь восьмилетней девочке из Ленобласти. 

Фото: Piter.TV 

Теги: погибла девочка, янино
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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