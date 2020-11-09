Получившееся изобретение назвали Calmbots.

В Японии разработали тараканов-киборгов. Разработкой занимались специалисты из Университета Цукубы. Об этом пишет IEEE Spectrum.

Отмечается, что в живых тараканов вживили аккумулятор, электроды, чип-антенна. На спине у них закрепили пиксель. Теперь учёные думают о практическом применении изобретения. Они научили тараканов-киборгов ходить роем.

Получившееся изобретение назвали Calmbots.

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