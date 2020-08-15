Чак Норрис заявил, что может приехать к Лукашенко и заставить его плакать

Он захотел "сказать пару слов Саша по кличке "Саша ноль процентов".

Американский актёр Чак Норрис заявил, что может приехать к Александру Лукашенко и заставить его плакать, если тот не прекратит насилие в отношении мирных протестующих. Об этом артист сказал в своём видеообращении.

Он захотел "сказать пару слов Саша по кличке "Саша ноль процентов" и "Мистер Таракан".

Ты знаешь, что когда я нарезаю лук, то плачу не я, плачет лук. Поэтому если ты не прекратишь то, что ты делаешь сейчас, то я приеду в одну из твоих резиденций и заставлю тебя плакать. Чак Норрис, американский актёр

Ранее Лукашенко заявил, что белорусские протесты угрожают России.

Видео: Telegram / Baza