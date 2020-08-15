Чак Норрис заявил, что может приехать к Лукашенко и заставить его плакать

Американский актёр Чак Норрис заявил, что может приехать к Александру Лукашенко и заставить его плакать, если тот не прекратит насилие в отношении мирных протестующих. Об этом артист сказал в своём видеообращении.
Он захотел "сказать пару слов Саша по кличке "Саша ноль процентов" и "Мистер Таракан".
Ты знаешь, что когда я нарезаю лук, то плачу не я, плачет лук. Поэтому если ты не прекратишь то, что ты делаешь сейчас, то я приеду в одну из твоих резиденций и заставлю тебя плакать.
Чак Норрис, американский актёр
Ранее Лукашенко заявил, что белорусские протесты угрожают России.
Видео: Telegram / Baza
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