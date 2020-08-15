"Беларусь" там, так и этак", - заявил Лукашенко.

Александр Лукашенко заявил, что белорусские протесты угрожают России. Мнением он поделился на совещании во Дворце независимости.

Надо связаться с Путиным, президентом России, чтобы я смог с ним переговорить. Потому что это уже угроза не только для Беларуси. Александр Лукашенко

По его мнению, стоит обратить внимание на то, как на белорусские протесты, которые длятся уже седьмой день, реагируют в России. Он считает, что "некоторые слишком умные россияне" начинают кричать о событиях в Белоруссии.

- "Беларусь" там, так и этак.

Лукашенко отметил, что если "белорусы не выдержат", поэтому эта волна "покатится туда". Также он прокомментировал информацию о том, что у него в Москве "нашли какой-то дом". Лукашенко заявил, что его можно забрать, "если нашли".

Оказывается, я уже из страны уехал позавчера. Оказывается, я умер: ни то умер, ни то заболел.

Лукашенко считает, что информация о нём появляется, чтобы создать "подленькое настроение", но он уверен, что "не получится".

Ранее глава Белорусской православной церкви попросил Лукашенко остановить насилие.

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