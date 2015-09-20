Глава Белорусской православной церкви попросил Лукашенко остановить насилие

Глава Белорусской православной церкви попросил Александра Лукашенко остановить насилие. Митрополит Павел сделал заявление по поводу применения насилия со стороны силовых структур, разгоняющих мирных протестующих.
Я думаю, что Александр Григорьевич прекрасно знает это положение. Я не советую ничего, я только могу просить сделать все возможное, чтобы насилие не порождало новое насилие
митрополит Павел
Священник заявил, что видел новостные сюжеты о том, что представители закона несправедливо обижали людей. Глава БПЦ отметил, что нет смысла применять силу в отношении безоружных людей.
Можно просто выразить свою позицию, а можно это сделать в агрессивной форме, что вызывает неправильное отношение со стороны правоохранительных органов
митрополит Павел
Гендиректор БАТЭ выбросил свою военную форму и обратился к силовикам.
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