Беглов поздравил митрополита Варсонофия с днем тезоименитства

Губернатор Петербурга Александр Беглов принял участие во встрече с благочинными Санкт‑Петербургской епархии Русской Православной Церкви. Мероприятие прошло в связи с тезоименитством митрополита Санкт‑Петербургского и Ладожского Варсонофия. Глава города поздравил Владыку с праздником и поблагодарил епархию за социальную и благотворительную деятельность.

Представители церкви помогают детям и сиротам, тем, кто находится на длительном лечении, участникам специальной военной операции и членам их семей. Беглов подчеркнул, что у города и церкви единые цели: забота о людях, защита и укрепление духовных основ общества, сохранение исторического наследия, воспитание новых поколений в духе патриотизма и гражданской ответственности. Губернатор выразил уверенность, что вместе они решат все стоящие перед ними задачи.

Фото: пресс-служба Смольного