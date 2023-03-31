Митрополит Варсонофий выразил соболезнования в связи с кончиной протоиерея Кирилла Копейкина

Как подчеркнул митрополит, в протоиерее Кирилле окружающие видели пример педагога, ученого и священника.

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий выразил глубокие соболезнования родным, близким и духовным чадам протоиерея Кирилла Копейкина, который скончался 9 апреля на 66-м году жизни.

Отец Кирилл родился в Ленинграде, получил светское образование по специальности "физика" и на протяжении ряда лет вел научную деятельность. Позднее "он почувствовал духовное призвание и поступил в Санкт-Петербургскую духовную академию". Именно с этим учебным заведением впоследствии оказалась тесно связана значительная часть его жизни.

Как подчеркнул митрополит, в протоиерее Кирилле окружающие видели пример педагога, ученого и священника — эрудированного, глубоко верующего и культурного человека. Его богословские знания, научная точность и пастырское отношение к людям снискали уважение среди коллег, студентов и прихожан. В течение многих лет он служил на приходах Петербурга, в том числе при Петропавловском храме Санкт-Петербургского университета, активно участвуя в возрождении духовной жизни.

Особо отмечена роль отца Кирилла в просветительской деятельности — он регулярно комментировал телевизионные трансляции рождественских и пасхальных богослужений, объясняя суть происходящего тем, кто только начинал путь к Церкви.

Ранее в Госдуме предложили сделать Пасху и день Святой Троицы выходными.

Фото: Telegram/ Санкт-Петербургская митрополия