Митрополит Павел заявил о планирующемся захвате Киево-Печерской Лавры

Сведения поступили "по телефону".

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил о том, что в ближайшие полчаса может начаться попытка силового захвата религиозного объекта со стороны украинских властей. Соответствующее заявление специалист сделал в рамках видеообращения к православным гражданам страны, которое он опубликовал в социальных сетях.

Наши люди подслушали этих молодчиков, которые передают по телефону, готовясь к этим событиям. Я надеюсь, что этого не будет. митрополит Павел

Днем ранее священнослужитель заметил, что Господь не простит украинскому президенту Владимиру Зеленскому выселение представителей канонической Украинской православной церкви из Лавры. По данным СМИ, в ночь на 30 марта верующие канонической церкви ночевали в Лавре, опасаясь захвата монастыря.

В Кремле прокомментировали ситуацию в Киево-Печерской лавре.

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