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Митрополит Павел заявил о планирующемся захвате Киево-Печерской Лавры

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Сведения поступили "по телефону".

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил о том, что в ближайшие полчаса может начаться попытка силового захвата религиозного объекта со стороны украинских властей. Соответствующее заявление специалист сделал в рамках видеообращения к православным гражданам страны, которое он опубликовал в социальных сетях.

Наши люди подслушали этих молодчиков, которые передают по телефону, готовясь к этим событиям. Я надеюсь, что этого не будет.

митрополит Павел

Днем ранее священнослужитель заметил, что Господь не простит украинскому президенту Владимиру Зеленскому выселение представителей канонической Украинской православной церкви из Лавры. По данным СМИ, в ночь на 30 марта верующие канонической церкви ночевали в Лавре, опасаясь захвата монастыря.

В Кремле прокомментировали ситуацию в Киево-Печерской лавре.

Фото и видео: Telegram / На видео видно

Теги: киево-печерская лавра, митрополит, право на вероисповедание, упц
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Мировые новости, События на Украине,

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