В Кремле прокомментировали ситуацию в Киево-Печерской лавре

Дмитрий Песков рассказал о ситуации с вероисповеданием на Украине.

Россия решительно осуждает выселение монахов из Киево-Печерской лавры и давление на священнослужителей и Российскую православную церковь. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков.

Мы осуждаем. Решительно осуждаем эти действия. Мы осуждаем давление, которое оказывается на священнослужителей, которое оказывается на Русскую православную церковь. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Ранее украинские издания написали о том, что местные члены комиссии по вопросам приема – передачи имущества объектов, находящихся в пользовании Киево-Печерской лаврой, покинули территорию монастыря. Они не смогли начать работу на территории религиозного объекта. Наместник лавры уточнил, что не пустит членов комиссии заповедника на территорию жо того момента, пока у них не будет для этого судебного решения.

В Кремле прокомментировали инициативу о сокращенном рабочем дне в пятницу.

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