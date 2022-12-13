В Кремле прокомментировали инициативу о сокращенном рабочем дне в пятницу

Дмитрий Песков рассказал о том, что Кремль не обсуждает такое предложение.

Официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков на вопрос об инициативе введения сокращенного рабочего дня по пятницам сообщил о том, что в Кремле подобных обсуждений не ведется. Такое заявление чиновник сделал в ходе выступления на регулярном телефонном брифинге со СМИ. Чиновник пояснил, что ему неизвестно о том, сформирована ли руководством страны какая-то единая позиция по теме.

Вряд ли в Кремле, в правительстве смогут воспользоваться даже эвентуальным таким решением, даже если это как-то будет принято. У нас таких обсуждений не ведется. Безусловно, это требует обсуждения. И это должно обсуждаться в парламенте". Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что ранее в социальных сетях появилась информация о том, что Государственная Дума предложила внести поправки в Трудовой кодекс. Депутаты предложили коллегам сделать так, чтобы граждане РФ могли работать по пятницам только до обеда. За счет этого решения рабочая неделя сократится до 36 часов. Эту инициативу поддержали местные профсоюзы.

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Фото и видео: Telegram / СМОТРИ