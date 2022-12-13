В Кремле оценила слова ВЛадимира Зеленского об Артемовске.

Официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков объяснил, что Москва желает успеха российским бойцам, которые проявляют чудеса героизма в боях под городом Артемовском (украинское название - Бахмут). Соответствующее заявление чиновник из Кремля сделал в рамках выступления перед журналистами на регулярном телефонном брифинге. Таким образом эксперт ответил на вопрос СМИ с просьбой прокомментировать слова украинского президента Владимира Зеленского о возможном давлении со стороны украинцев в отношении политика призывами пойти на компромисс с Россией в случае поражения киевского режима в Артемовске. Дмитрий Песков пояснил, что ВСУ и власти должны сами расставлять свои приоритеты.

Специальная военная операция продолжается. <…> Мы знаем, что идут ожесточенные бои за Артемовск. Наши проявляют чудеса героизма, мы желаем им успехов. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков предупредил, что война России и Запада - это надолго.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ