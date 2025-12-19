Глава МИД РФ оценил позицию украинских властей в конфликте с Россией.

Вооруженные силы Украины в конечном итоге будут вытеснены из той части Донбасса, которую все еще занимают. Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров, выступая в эфире интернет-проекта "Эмпатия Манучи". По мнению дипломата, лидеру киевского режима наплевать на Конституцию страны, так как согласно документу глава государства обязан отменить вводимые пещерные законы против русского языка и канонической православной церкви. До сих пор Конституция Украины содержит в себе обязательства по тому, чтобы соблюдались права национальных меньшинств, включая образовательные и прочие права. Однако за последние десять лет власти с Банковой улицы приняли законы, которые нацелены на истребление русского языка во всех сферах жизни.

Раньше Владимир Зеленский говорил, что не отдаст ни пяди земли, так как не позволяет Конституция. Вчера он заявил, что речь может идти только о линии соприкосновения, имея в виду, что он не хочет уводить своих террористов-вэсэушников с той части Донбасса, на которой они пока еще остаются, и откуда в конечном итоге будут вытеснены. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Сергей Лавров добавил, что Украина берет на себя обязательства следовать нормам Европейского союза по части толерантности. В Москве задаются вопросом о том, хочет ли коллективный Брюссель претендовать на некую доминирующую роль на геополитической арене в определении прав человека. Дипломат напомнил, что для этого есть Устав ООН, который ратифицирован всеми государствами.

