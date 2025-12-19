Буш-младший жаловался Лаврову на недостатки демократии в США

Глава МИД РФ вспомнил о визите американского политика в Сочи.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для интернет-проекта "Эмпатия Манучи" рассказал о том, что бывший американский президент Джордж Буш - младший (2001-2009) жаловался ему на недостатки демократии в Вашингтоне. Дипломат заметил, что после саммита "Россия-НАТО" в Бухаресте в 2008 году состоялся официальный рабочий визит лидера Белого дома в Сочи. В какой-то момент главе нашего государства Владимиру Путину пришлось отойти для телефонного разговора, поэтому Сергею Лаврову пришлось "развлекать" иностранного гостя. В тот год в США проводились выборы, а Джордж Буш-младши стоял и смотрел на Черное море в резиденции президента России. Согласно воспоминаниям дипломата, американец мечтательно сказал о том, что в России все понятно и предсказуемо.

Такой горизонт власти, позволяющий планировать, а не дергаться по каждому поводу, когда где-то в Миннеаполисе или в Огайо кто-то что-то сотворит, и всю предвыборную кампанию надо обязательно перекраивать под этот конкретный, частный случай, не имеющий отношения к стратегии развития Соединенных Штатов, не говоря уже о том, что он не имеет отношения к крупной международной проблеме. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Сергей Лавров признался в том, что некоторые его коллеги, работавшие государственными секретарями, признавались о том, что из-за выборного цикла в четыре года, в которые требовалось проводить президентские выборы, а между ними - парламентские, в результате вся международная политика подстраивается под "внутренний календарь" для того, чтобы не дать противникам повода обвинить власти в том, что они проварились на каком-либо треке. Одновременно с этим в США приходится подстраиваться под то, чтобы "можно было продать дома".

Фото и видео: Вконтакте / ЭМПАТИЯ МАНУЧИ