МИД показал "оживших" отечественных дипломатов разных эпох

Действующие дипломаты поздравили коллег и бывших сотрудников.

Российское внешнеполитическое ведомство по случаю Дня дипломатического работника в 2026 году опубликовало видеозапись со знаковыми отечественными дипломатами XVII-XX веков, которые "ожили" благодаря использованию искусственного интеллекта. В "кружке" в собственном Telegram-канале специалисты привели в движение портрет главы посольского приказа Русского царства в XVII веке Афанасия Ордина-Нащокина, а также президента коллегии иностранных дел Российской Империи в середине XVIII века Алексея Бестужева-Рюмина, отечественного посла в Персии и драматурга начала XIX века Александра Грибоедова, главы внешнеполитического ведомства во второй половине XIX века Александра Горчакова, народного комиссара иностранных дел Советского Союза Георгия Чичерина, его преемника Максима Литвинова и главы МИД СССР Андрея Громыко.

Напомним, что день дипломатического работника ежегодно отмечается в нашей стране 10 февраля. Профессиональный праздник установлен указом главы государства в 2002 году. В этот день чествуют сотрудников министерства иностранных дел, российских дипломатических миссий и ветеранов дипломатической службы.

