Гендиректор БАТЭ выбросил свою военную форму и обратился к силовикам

Михаил Залевский поддержал мирных протестующих в Белоруссии.

Генеральный директор футбольного клуба БАТЭ выбросил свою военную форму и обратился к силовикам. Михаил Залевский опубликовал соответствующий ролик на собственной странице в Instagram. Белорус отметил, что как бывший офицер не может без слез смотреть на то, что происходит в стране.

Присяги вспомните слова. Здесь нет врагов, вокруг соседи, жены и друзья. Задумайтесь, в кого вы направляете дубину, переступить через простых людей нельзя Михаил Залевский, гендиректор БАТЭ

Напомним, что ранее служебные формы выбросили и другие бывшие силовики. Они заявили, что приносили присягу народу, а сейчас они стыдятся за тех, кто выполняет жесткие приказы о разгоне протестующих.

Вооруженные люди пришли в минские офисы "Яндекса" и Uber.

Видео: Instagram/mikhailzaleuski