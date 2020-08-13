Бывшие военные из Белоруссии начали избавляться от служебной формы.

Белорусы выбросили в мусор форму спецназа. Соответствующие видео стали появляться в социальной сети Instagram в различных аккаунтах. Несколько человек заявили, что ранее служили в силовых структурах. После этого заявления они избавились от собственной формы.

Пользователь по имени Евгений Новицкий из города-спутника Минска Логойска сообщил о том, что больше не может гордиться тем местом, в котором служил. В связи с этим он отказывается хранить форму, на которой видна нашивка "спецназ". Мужчина выбросил одежду около своего дома в мусорный контейнер.

Еще один гражданин Белоруссии по имени Артем Белинович заявил, что "белорусского братства спецназа в Белорусии больше нет". Он выбросил форму в мусорный бак. В сообщении указывается хештег, относящийся к номеру войсковой части - 3214. Там служат представители спецназа внутренних войск МВД республики.

Опальный отец Сергий заявил о заговоре против "любящего народ" Лукашенко.

Видео: Telegram/NEXTA Live, Instagram/novitski_evgen, artembelinovich