Цепкало объявил о создании "Фронта национального спасения" Белоруссии

Фронт будет требовать освобождения политических и экономических заключенных.

Незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало объявил о создании "Фронта национального спасения". Он будет бороться с захватом власти в республики, а также с нарушением Конституции с помощью мобилизации белорусского народа. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

Цепкало рассказал, что после отъезда из Белоруссии из-за опасений уголовного преследования он посетил Россию, Польшу и Украину. По его словам, он хочет посетить Литву и Латвию. Это страны, где живут большие белорусские диаспоры. Цепкало заявил, что они сильно заинтересованы в создании объединения национального спасения.

Политик отметил, что фронт будет требовать освобождения политических и экономических заключенных, проведения честных и прозрачных выборов. Цепкало добавил, что члены фронта не считают режим Лукашенко легитимным, так как на выборах победила Светлана Тихановская.

Ранее мы писали, что четыре кандидата в президенты Белоруссии обжаловали итоги выборов.

Видео: YouTube / Валерий Цепкало