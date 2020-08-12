Тихановская подала жалобу первой.

Четыре кандидата в президенты Белоруссии обжаловали итоги выборов.

О своём несогласии сообщили Светлана Тихановская (10,09% голосов), Анна Канопацкая (1,68%), Андрей Дмитриев (1,21%) и Сергей Черечень (1,15%). Они подали соответствующие жалобы в Центризбирком республики.

Отметим, что Тихановская подала жалобу первой — в понедельник, 10 августа, на следующий день после выборов.

Канопацкая заявила, что из страны уезжать не намерена. По её словам, если ЦИК не удовлетворит её жалобу, то она подаст иск в Верховный суд.

Также стало известно, что незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало объявил о создании "Фронта национального спасения". Он будет бороться с захватом власти в республики, а также с нарушением Конституции с помощью мобилизации белорусского народа.

Ранее в МВД Белоруссии рассказали, что в Бресте милиция открывала огонь на поражение.

Видео: YouTube / Страна для жизни