Опальный отец Сергий заявил о заговоре против "любящего народ" Лукашенко

Схиигумен Сергий рассказал, что видит в протестах в Белоруссии заговор "хазарского каганата" и "мирового правительства".

Опальный отец Сергий заявил о заговоре против "любящего народ" Александра Лукашенко. Соответствующее заявление священника опубликовано на YouTube-канале помощника клирика Всеволода Могучева. Сторонник лишенного сана Сергий заявил, что народ республики восстал против президента из-за заговора "хазарского каганата" и "мирового правительства".

Отец Сергий обратился к белорусской молодежи. Он сравнил происходящее в республике с украинским майданом. Киевский опыт он охарактеризовал как "зловещий по сути".

Неужели опыт Украины вам не страшен? Смерть, горе, слезы, разруха. Дорогие мои, а в России все под домашним арестом и в масках. Подумайте над моими словами схиигумен Сергий

Напомним, что в Белоруссии начались массовые протесты после оглашения результатов президентских выборов. Согласно официальным источникам, победу на них с 80% голосов одержал Александр Лукашенко.

Видеообращение схимонаха Сергия к Путину удалили с YouTube.

Видео: YT / Всеволод Могучев