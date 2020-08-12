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Опальный отец Сергий заявил о заговоре против "любящего народ" Лукашенко

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Схиигумен Сергий рассказал, что видит в протестах в Белоруссии заговор "хазарского каганата" и "мирового правительства". 

Опальный отец Сергий заявил о заговоре против "любящего народ" Александра Лукашенко. Соответствующее заявление священника опубликовано на YouTube-канале помощника клирика Всеволода Могучева. Сторонник лишенного сана Сергий заявил, что народ республики восстал против президента из-за заговора "хазарского каганата" и "мирового правительства". 

Отец Сергий обратился к белорусской молодежи. Он сравнил происходящее в республике с украинским майданом. Киевский опыт он охарактеризовал как "зловещий по сути".

Неужели опыт Украины вам не страшен? Смерть, горе, слезы, разруха. Дорогие мои, а в России все под домашним арестом и в масках. Подумайте над моими словами

схиигумен Сергий

Напомним, что в Белоруссии начались массовые протесты после оглашения результатов президентских выборов. Согласно официальным источникам, победу на них с 80% голосов одержал Александр Лукашенко.

Видеообращение схимонаха Сергия к Путину удалили с YouTube.

Видео: YT / Всеволод Могучев

Теги: александр лукашенко, белоруссия, протесты, сергий, схиигумен
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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