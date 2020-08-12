Опальный отец Сергий заявил о заговоре против "любящего народ" Лукашенко

Опальный отец Сергий заявил о заговоре против "любящего народ" Александра Лукашенко. Соответствующее заявление священника опубликовано на YouTube-канале помощника клирика Всеволода Могучева. Сторонник лишенного сана Сергий заявил, что народ республики восстал против президента из-за заговора "хазарского каганата" и "мирового правительства".
Отец Сергий обратился к белорусской молодежи. Он сравнил происходящее в республике с украинским майданом. Киевский опыт он охарактеризовал как "зловещий по сути".
Неужели опыт Украины вам не страшен? Смерть, горе, слезы, разруха. Дорогие мои, а в России все под домашним арестом и в масках. Подумайте над моими словами
схиигумен Сергий
Напомним, что в Белоруссии начались массовые протесты после оглашения результатов президентских выборов. Согласно официальным источникам, победу на них с 80% голосов одержал Александр Лукашенко.
Видеообращение схимонаха Сергия к Путину удалили с YouTube.
Видео: YT / Всеволод Могучев
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