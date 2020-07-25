Схимонах Сергий заявил о невозможности выгнать его из монастыря

Земля под монастырём арендуется у частных собственников.

Бывший схимонах Сергий заявил о невозможности выгнать его из Среднеуральского монастыря, который он накануне захватил со своей паствой. Также он предупредил о боевой тревоге "Небесный град". Так лишёный сана бывший схиигумен отреагировал на просьбу Екатеринбургской епархии покинуть территорию монастыря.

По словам Сергия, если будут попытки захватить монастырь, то на его территории объявят боевую тревогу. Он рассказал, что земля под монастырём арендуется у частных собственников и не принадлежит епархии.

Ранее патриарх утвердил решение о лишении сана схиигумена Сергия.

Видео: YT / Всеволод Могучев