Как прошел День здоровья в Свято-Троицкой Александро-Невской лавре

"Петербургский дневник" поговорил о мероприятии с главным врачом медицинского учреждения Дмитрием Ченцовым и наместником обители епископом Кронштадтским Вениамином.

В Свято-Троицкой Александро-Невской лавре 6 июля прошел День здоровья. Это выездная диспансеризация, организованная совместно с поликлиникой №40. "Петербургский дневник" поговорил о мероприятии с главным врачом медицинского учреждения Дмитрием Ченцовым и наместником обители епископом Кронштадтским Вениамином.

По словам Дмитрия Викторовича, бригада медиков уже выезжала в лавру в прошлом году. В 2026-м в программу включили не только осмотр специалистов и электрокардиограмму. Проводили экспресс-диагностику на уровень глюкозы и уровень холестерина. А еще привозили дерматолога с дерматоскопом, с помощью которого можно выявить различные заболевания кожи.

Также журналисты поинтересовались, если обследовать верующего и атеиста примерно с одинаковым анамнезом, жизненной и социальной ситуацией и возрастом, то есть ли какая-либо разница?

Ответ на данный вопрос мне кажется очевидным. В вере в Бога заложены уже вера в выздоровление, правильное отношение к болезни, терпимость к тому, что выздоровление должно занять какое‑то время. Поэтому с верующим пациентом, наверное, докторам работать проще, легче и понятнее: такой пациент сам нацелен на выздоровление, при этом у него есть смирение с тем, что с болезнью надо обязательно сражаться и пытаться недуг этот преодолеть. И конечно, пациенты, верующие в Христа, выздоравливают гораздо быстрее. Дмитрий Ченцов, главврач поликлиники №40

Отец Вениамин с большой благодарностью отнесся к инициативе проведения выездной диспансеризации. Такие акции имеют важное практическое значение, особенно для пожилых прихожан.

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Фото: Piter.TV