Россиян призвали отказаться от мата ради здоровья

В моменты злости, когда чаще всего прибегают к ругани, организм испытывает серьезную нагрузку.

Для здорового образа жизни очень важны сон и питание, однако без отказа от нецензурной брани в своей речи, все старания будут напрасными и люди могут столкнуться с серьезными проблемами со здоровьем. Об этом в беседе с РИА Новости заявил специалист по сердечно-сосудистой хирурги Минздрава России, академик РАН Лео Бокерия.

Я не шучу. Давайте вспомним, когда мы прибегаем чаще всего к ругательствам, ненормативной лексике? Когда пребываем в плохом настроении, когда злимся, ссоримся с кем-то Лео Бокерия, президент общественной организации "Лига здоровья нации"

Академик объяснил, что подобные моменты очень негативно отражаются на состоянии сосудов и артериального давления. Поэтому нужно учиться контролировать негативные эмоции и следить за своими словами.

Бокерия посоветовал исключить из сознания понятие обиды, а также никого не судить и не осуждать. По его словам, такой подход очень помогает сохранить здоровье и заметно облегчает жизнь.

Ранее доктор Мясников предупредил, что сильная радость может вызвать у человека сердечный приступ.

Фото: Piter.tv