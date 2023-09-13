Совфед одобрил закон о защите религиозных символов

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

Совет Федерации на пленарном заседании от 25 июля одобрил закон о запрете искажения религиозных символов в СМИ, рекламе и интернете, при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг. Сенаторы установили запрет на использование изображений и иных форм воспроизведения культовых зданий и других объектов религиозного назначения, а также официальных геральдических знаков, их узнаваемых частей, содержащих на момент воспроизведения религиозные символы религий, без данных символов. В аннотации к документу парламентарии указали, что данный запрет будет действовать в отношении религий, указанных в преамбуле законодательства о свободе совести и о религиозных объединениях (христианства, ислама, буддизма, иудаизма и прочих религий), которые составляют неотъемлемую часть исторического наследия народов страны.

Известно, что исключение в законе составят случаи воспроизведения исторических изображений с указанием на соответствующий период времени при том условии, что в этот период отсутствовали соответствующие символы.

Фото и видео: Telegram / Вместе-РФ