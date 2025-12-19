Молебны против абортов прошли в петербургских храмах

Текст утвердил в конце прошлого года Священный Синод.

Накануне в День памяти младенцев-мучеников в храмах Русской православной церкви прочли молебен "о вразумлении имеющих намерение совершить убиение младенца во утробе". Его текст утвердил в конце прошлого года Священный Синод.

В Петербурге молебны отслужили в храме святителя Николая в Приморском районе и храме Иоанна Милостивого в Южно-Приморском парке в Красносельском районе. Богослужения состоялись как минимум в 15 регионах страны, передает "Коммерсантъ".

Фото: ВКонтакте / Центр Защиты Материнства СПб епархии (Дар жизни)

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть вошла в список регионов-лидеров по росту рождаемости. Положительный тренд наблюдается в 26 субъектах федерации.

Главное фото: ВКонтакте / Храм святителя Николая на Арцеуловской аллее