Молебны против абортов прошли в петербургских храмах
Сегодня, 11:24
Текст утвердил в конце прошлого года Священный Синод.

Накануне в День памяти младенцев-мучеников в храмах Русской православной церкви прочли молебен "о вразумлении имеющих намерение совершить убиение младенца во утробе". Его текст утвердил в конце прошлого года Священный Синод. 

В Петербурге молебны отслужили в храме святителя Николая в Приморском районе и храме Иоанна Милостивого в Южно-Приморском парке в Красносельском районе. Богослужения состоялись как минимум в 15 регионах страны, передает "Коммерсантъ". 

Фото: ВКонтакте / Центр Защиты Материнства СПб епархии (Дар жизни) 

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть вошла в список регионов-лидеров по росту рождаемости. Положительный тренд наблюдается в 26 субъектах федерации. 

Главное фото: ВКонтакте / Храм святителя Николая на Арцеуловской аллее 

