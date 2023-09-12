Ленобласть вошла в список регионов-лидеров по росту рождаемости

Положительный тренд по рождаемости наблюдается в 26 субъектах федерации, среди которых лидируют Магаданская область, Севастополь, Ямало-Ненецкий автономный округ, Мордовия, Ленинградская и Калининградская области. Н

Ленинградская область вошла в число лидеров среди российских регионов по приросту рождаемости. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на итоговом заседании Совета по социальным вопросам.

Положительный тренд по рождаемости наблюдается в 26 субъектах федерации, среди которых лидируют Магаданская область, Севастополь, Ямало-Ненецкий автономный округ, Мордовия, Ленинградская и Калининградская области. Несмотря на изначально невысокие стартовые показатели, перечисленные регионы сумели преодолеть отрицательную динамику и показали значительный рост числа новорожденных.

Однако Голикова подчеркнула, что ранний вывод о полном перелома общей тенденции преждевременен, поскольку изменение рождаемости требует длительного периода последовательных усилий. Вместе с тем, изменения в лучшую сторону возможны лишь при постоянной поддержке со стороны государства.

Она добавила, что в 2025 году вступил в силу упрощённый механизм назначения единовременных пособий, который уже получил поддержку более 5 миллионов семей и свыше 140 тысяч будущих матерей. Кроме того, пособие получило 3,5 тысячи студенток, находящихся в положении.

Фото: Pxhere